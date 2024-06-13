Врач Наджафова призвала отказаться от использования чужих полотенец, чтобы не подхватить грибок

При использовании полотенца на ткани остается индивидуальный набор бактерий и грибов, обитающих на коже человека. Если вытираться чужим полотенцем, то можно подхватить не только грибковые, но и венерические заболевания. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог Камилла Наджафова.

Медик пояснила, что поверхность кожи покрывает гидролипидная мантия или, иначе, тончайшая пленка.

«При использовании полотенца на нем остается индивидуальный набор бактерий и грибов, обитающих на коже человека. А в условиях влажности, бактерии и грибы быстро размножаются», — процитировал kp.ru дерматолога.

Специалист призвала менять полотенце не реже двух раз в неделю и стирать его при 60-90 градусах.