Врач Мызникова рассказала, что волосы могут выпадать из-за гормональных нарушений | 360°

02 мая 2024, 17:47
Врач Мызникова рассказала, что волосы могут выпадать из-за гормональных нарушений
Выпадение волос может говорит о целом ряде проблем в организме. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог Дарья Мызникова.
Она объяснила, что плохое состояние волос, например, ломкость, тусклый цвет или выпадение, может быть вызвано постоянным стрессом. Еще причины — болезни и нехватка полезных веществ.
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«Это острые инфекционные заболевания, дефициты витаминов и нутриентов», — отметила Мызникова.
Она добавила, что также волосы могут выпадать на фоне гормонального дисбаланса и пролем с щитовидной железой.
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