Врач Мысышина призвала следить за чистотой фруктов, которые едят дети

Летом чаще всего возникают острые кишечные заболевания и ротавирусная инфекция, известные также как «болезнь грязных рук». По словам Марины Мысышиной, важно соблюдать основное правило сезона: регулярно мыть руки, особенно перед приемом пищи. Это крайне актуально для детей, поскольку они больше подвержены заражению ротавирусом благодаря своей природной уязвимости к инфекциям.

Чтобы летние месяцы были спокойными и приятными, достаточно придерживаться нескольких несложных рекомендаций. Во-первых, необходимо строго следить за гигиеной продуктов питания: перед употреблением обязательно промывать свежие овощи и фрукты. Вода должна быть безопасной, предпочтительно выбирать фильтрованную, кипяченую или бутилированную.

Кроме того, особое внимание следует уделить условиям хранения еды. Молочные изделия, мясные блюда, салаты с майонезом желательно держать исключительно в холоде, ведь даже кратковременное пребывание вне холодильника способствует активному размножению вредных микроорганизмов. Особенно осторожными рекомендуется быть в самую сильную жару, когда потребление мяса должно быть ограничено, а рыбу лучше исключить вовсе, советует Мысышина.