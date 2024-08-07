Врач Музафарова предупредила, что запрокидывание головы не поможет остановить носовое кровотечение

Врач-педиатр Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Лилия Музафарова в разговоре с изданием NEWS.ru сообщила, что запрокидывание головы не поможет остановить носовое кровотечение.

По словам специалиста, в таком положении человек лишь перестает видеть кровь, поскольку она начинает стекать по задней стенке глотки в желудок. Врач призвала не ложиться и не опускать голову слишком сильно. Чтобы кровь перестала течь, необходимо сесть на стул и слегка наклонить голову вперед.

Если кровь пошла у детей, важно успокоить их. Музафарова предупредила, что плач может повысить давление в сосудах.