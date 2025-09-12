Врач Мурзина развеяла миф о необходимости немедленного начала кормления после родов

Одно из распространенных заблуждений — кормление грудью всегда болезненно. Мурзина объяснила, что неприятные ощущения в первые дни — это норма, особенно для первородящих матерей. Но постоянная боль сигнализирует о проблеме, например, неправильном прикладывании ребенка или нарушениях в здоровье груди. В этом случае нужно обратиться к специалисту.

Также врач развеяла миф о необходимости немедленного начала кормления после родов. «Раннее прикладывание имеет свои плюсы: оно помогает наладить лактацию, способствует сокращению матки и снижает риск кровотечения. Но, если старт был немного отложен, это не повод отказываться от грудного вскармливания. Главное — желание и поддержка», — отметила педиатр.

Кроме того, Мурзина заявила, что нет научного обоснования мифу о запрете приема лекарств при грудном вскармливании. Большинство распространенных препаратов безопасны при лактации, однако с травами и БАДами следует быть осторожным. Всегда важно консультироваться с врачом перед применением любых средств.