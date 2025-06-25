Врач Мурзина призвала давать годовалым детям гречку, овсянку, рис и кукурузу

Врач-неонатолог высшей категории АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Оксана Мурзина поделилась рекомендациями по питанию детей в возрасте одного года. В беседе с РИАМО подчеркнула, что важно поддерживать баланс между белками, жирами, углеводами, витаминами и минералами в рационе ребенка.

Специалист отметила, что овощи и фрукты являются основным источником витаминов и клетчатки, а злаки и крупы необходимы для правильного функционирования желудочно-кишечного тракта, написал RT.

«Полезны гречка, овсянка, рис и кукуруза — они легко усваиваются и не содержат глютен», — сказала Мурзина.

Она также рекомендовала давать мясо и рыбу поочередно три раза в неделю. По словам эксперта, основа здоровья ребенка — это разнообразное и сбалансированное питание, учитывающее возрастные особенности.

«Годовалый ребенок нуждается в разнообразном, сбалансированном питании с учетом возрастных особенностей. Мясо, рыба, крупы, овощи, фрукты, молочные продукты и достаточное количество жидкости — основа его здоровья», — подчеркнула врач.

Ранее сообщалось, что Росстандарт планирует разработать и обновить более 20 стандартов на детское питание в 2025 году.