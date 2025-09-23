Врач Муртазалиева предупредила о риске обострения гипертонии при резком похолодании

Хотя начало сентября радовало теплой погодой, осенний сезон набирает обороты: небо затягивают тучи, а столбики термометров опускаются. Чем опасно резкое похолодание, рассказала врач Джамилат Муртазалиева в беседе с MIR24.TV .

По ее словам, быстрое изменение температуры воздуха оказывает влияние на людей с хроническими заболеваниями, в первую очередь сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей и суставов.

«Мы ожидаем увеличение обращений с обострениями гипертонии, ишемической болезнью сердца, бронхита, астмы, артритами и артрозами. Кроме того, в такие периоды чаще фиксируются простудные заболевания», — отметила медик.

Она посоветовала одеваться соответственно погоде, избегать переохлаждения, систематически измерять артериальное давление, не пропускать прием прописанных лекарств и стараться избегать людных мест.