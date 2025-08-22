Врач Мурсалов рассказал, что неравномерный износ обуви может говорить о проблемах с опорно-двигательным аппаратом

Неравномерный износ обуви может быть индикатором проблем в опорно-двигательном аппарате. Однако этот признак не специфичен: он может быть связан с различными состояниями — от патологии стопы до проблем с тазобедренными суставами или позвоночником. Об этом «Известиям» рассказал кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед ФГБУ «НМИЦ ТО имени Приорова» Анатолий Мурсалов.

Врач отметил, что при дисплазии тазобедренных суставов наблюдаются такие признаки, как укорочение конечности, ограничение отведения бедра, тугоподвижность в суставе, ощущение нестабильности, вывихивания или щелчков в суставе, хромота или утрата симметрии походки.

По словам Мурсалова, при нарушении работы сустава меняется биомеханика походки, постановка стопы и нагрузка на ноги. В результате подошва или каблук обуви изнашиваются неравномерно. У детей это может быть ранним сигналом, у взрослых — следствием хронических нарушений, подчеркнул доктор.