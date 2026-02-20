Врач Мурадян предупредила, что резкие перепады температуры создают дополнительную нагрузку на сердце и сосуды

Резкие перепады температуры и мороз создают дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, рассказала «Известиям» семейный врач, терапевт, гастроэнтеролог клиники GMS Римма Мурадян. Она подчеркнула, что риск существует не только для людей с выявленными патологиями, но и для тех, кто чувствует себя здоровым.

При понижении температуры воздуха сосуды сужаются, чтобы сохранить тепло. Это ведет к повышению артериального давления и учащению пульса. В мороз сердце начинает работать интенсивнее, чтобы проталкивать кровь по суженным сосудам. Если в организме есть скрытые нарушения, такая нагрузка может спровоцировать серьезные осложнения.

Особенно внимательными стоит быть по утрам. Как отметила Мурадян, именно в утренние часы врачи фиксируют больше всего проблем с сердцем.

«Утром у любого человека давление естественным образом немного повышается — так устроен организм. Если вы сразу после пробуждения выскакиваете на холод, да еще и опаздываете, нервничаете, быстро идете — нагрузка на сердце получается очень серьезной», — сказала она.

Врач предостерегла от использования алкоголя для согрева, поскольку спиртное расширяет сосуды, создавая ощущение тепла, но при этом тепло быстрее уходит из организма. В итоге сердце получает лишнюю нагрузку. Мурадян также подчеркнула важность регулярного контроля давления и соблюдения назначенной терапии для поддержания здоровья сердца в зимний период.