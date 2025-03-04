Врач Мухина: в Великий пост не стоит злоупотреблять соевыми продуктами и грибами

Великий пост продлится до 19 апреля и подразумевает отказ от пищи животного происхождения. Чтобы компенсировать недостаток белков, многие увеличивают потребление растительной пищи, однако диетолог Марият Мухина предупредила о потенциальной опасности чрезмерного увлечения некоторыми популярными альтернативами, сообщил « Абзац ».

Среди них — грибы, которые, по словам специалиста, могут нанести вред из-за своей способности накапливать токсичные вещества из окружающей среды. Врач посоветовала ограничивать их употребление двумя порциями в неделю объемом около 150–200 граммов каждая.

Другой продукт, вызывающий опасения, — соя. Несмотря на популярность продукта среди вегетарианцев, у мужчин он может негативно влиять на репродуктивную функцию, снижая потенцию и ухудшая качество спермы. Для женщин старше 40 лет, особенно без пищевой аллергии, соя, напротив, полезна.