Врач Мухина указала на опасность тренда с поеданием тюльпанов

Новый тренд в социальных сетях, где девушки едят подаренные на 8 Марта тюльпаны, представляет опасность для здоровья. Об этом заявила диетолог и доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с « Москвой 24 ».

По ее словам, употребление цветов в пищу может вызвать отравление. На поверхности листьев и стеблей тюльпанов могут оставаться пестициды и гербициды, пояснила врач.

«Потому что растение не выращивается с целью употребления в пищу, оно декоративное. При попадании в организм химические вещества могут вызвать отравление», — отметила эксперт.

Мухина посоветовала девушкам просить своих возлюбленных дарить букеты из овощей и фруктов — это гораздо полезнее.