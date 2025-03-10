Врач Мухина указала на опасность тренда с поеданием тюльпанов

Новый тренд в социальных сетях, где девушки едят подаренные на 8 Марта тюльпаны, представляет опасность для здоровья. Об этом заявила диетолог и доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с «Москвой 24».
По ее словам, употребление цветов в пищу может вызвать отравление. На поверхности листьев и стеблей тюльпанов могут оставаться пестициды и гербициды, пояснила врач.
«Потому что растение не выращивается с целью употребления в пищу, оно декоративное. При попадании в организм химические вещества могут вызвать отравление», — отметила эксперт.
Мухина посоветовала девушкам просить своих возлюбленных дарить букеты из овощей и фруктов — это гораздо полезнее.
Спортсмены из Фрязина стали призерами всероссийских соревнований по дзюдо
Балашихинский роддом пригласил будущих родителей на день открытых дверей в Реутове
«Получат максимум внимания». Воробьев — о помощи раненым после атаки БПЛА в Подмосковье
«Если здоровье позволит». Овечкин может вернуться в «Динамо» через год
Появились подробности о стрелке, уничтожившем БПЛА из ружья в Подмосковье
Путину доложили об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте