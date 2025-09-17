Врач Мухина рекомендовала не есть тыкву в сыром виде при болезнях ЖКТ
Диетолог Марият Мухина перечислила противопоказания к употреблению тыквы. Об этом сообщил «Абзац».
Врач посоветовала отказаться от употребления соответствующих блюд при проблемах с желудочно-кишечным трактом и индивидуальной непереносимости.
«Если заболевание ЖКТ, то тыкву можно, но не в свежем виде, а в пареном, в виде пюре, тыквенного супа. Есть люди, у которых хроническая диарея, болезнь Крона, язвенный колит неспецифический», — пояснила врач.
Как отметила медик, продукт богат грубой растительной клетчаткой, способствующей слабительному действию.
Однако овощ имеет и полезные свойства. Он содержит железо, калий, магний, никотиновую кислоту, бета-каротины, клетчатку, а также витамины A и C. По словам Мухиной, блюда из тыквы могут помочь при высоком давлении. Семечки же обладают противогельминтными свойствами.