Врач Мухина рекомендовала не есть тыкву в сыром виде при болезнях ЖКТ

Диетолог Марият Мухина перечислила противопоказания к употреблению тыквы. Об этом сообщил « Абзац ».

Врач посоветовала отказаться от употребления соответствующих блюд при проблемах с желудочно-кишечным трактом и индивидуальной непереносимости.

«Если заболевание ЖКТ, то тыкву можно, но не в свежем виде, а в пареном, в виде пюре, тыквенного супа. Есть люди, у которых хроническая диарея, болезнь Крона, язвенный колит неспецифический», — пояснила врач.

Как отметила медик, продукт богат грубой растительной клетчаткой, способствующей слабительному действию.

Однако овощ имеет и полезные свойства. Он содержит железо, калий, магний, никотиновую кислоту, бета-каротины, клетчатку, а также витамины A и C. По словам Мухиной, блюда из тыквы могут помочь при высоком давлении. Семечки же обладают противогельминтными свойствами.