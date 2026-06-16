Врач Мухина указала на возросшее число пациентов с различными ожогами после первых жарких выходных

Первые по-настоящему жаркие дни привели к увеличению количества россиян, получивших тяжелые ожоги. Врач-дерматолог Марият Мухина рассказала Life.ru о возросшем числе пациентов с различными видами ожогов, которые могут иметь серьезные последствия для здоровья.

По словам Мухиной, ожоги могут быть не только солнечными, но и термическими, химическими и биологическими. Они возникают из-за контакта с горячими поверхностями, парами, огнем, химическими веществами или растениями-фотосенсибилизаторами, такими как борщевик. Такие травмы опасны, поскольку могут привести к развитию ожоговой болезни, затрагивающей весь организм.

Мухина объяснила, что ожоги вызывают каскад биохимических нарушений. При нагревании тканей выше 50 градусов происходит необратимое изменение белков и липидов, что приводит к остановке жизнедеятельности клеток кожи и нарушению всех процессов. Это может вызвать некроз клеток и системную токсемию, нарушающую работу внутренних органов.

Кроме того, глубокие ожоги могут привести к образованию контрактур, келоидных рубцов и другим нарушениям функции и строения тканей в реабилитационном периоде.