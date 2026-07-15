Врач Мухина рассказала, что прием пищи за три часа до сна помогает предотвратить изжогу и проблемы с пищеводом

Гастроэнтеролог, диетолог Марият Мухина в интервью ИА НСН объяснила, что предотвратить изжогу и проблемы с пищеводом можно, если следить за объемом потребляемой пищи и положением тела после еды. Она подчеркнула важность приема пищи за три часа до сна, чтобы избежать рефлюкса и проблем с кардиальным сфинктером.

По словам специалиста, опасность представляет привычка ложиться спать с полным желудком. Это может привести к расширению кардии и снижению способности сфинктера сдерживать перистальтику, что вызывает обратный выход пищи в пищевод. Такая ситуация увеличивает риск развития пищевода Барретта и рака пищевода.

Кроме того, Мухина отметила негативное влияние отрыжки на голосовые связки, которое может вызывать снижение их иммунитета и даже папилломатоз. Врач рекомендовала вести дневник самочувствия, чтобы отслеживать реакции организма на определенные продукты и биологически активные добавки, которые могут провоцировать изжогу и отрыжку.

Гастроэнтеролог также предупредила об опасности некоторых напитков, таких как квас, тан и газированные напитки, содержащие ортофосфорную кислоту или алкоголь (например, пиво и шампанское), особенно брюты.

В заключение Мухина рассказала о японском опыте борьбы с раком желудка через обязательную ежегодную фиброгастродуоденоскопию, несмотря на то что в рационе японцев много риса, который также не всегда полезен для желудка.