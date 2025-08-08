Врач Мухина рассказала, что бычьи яйца помогают поддерживать здоровье мужчин

Врач-инфекционист Марият Мухина поделилась с Life информацией о пользе бычьих яиц для мужского здоровья. Регулярное употребление этого продукта полезно для мужчин старше 45 лет, у которых есть проблемы с фертильностью.

По словам врача, бычьи яйца содержат биологически активные вещества, включая тестостерон, пептиды и аминокислоты. Эти компоненты способствуют улучшению фертильности, повышению энергии и общему улучшению состояния здоровья.

Мухина отметила, что регулярное употребление бычьих яиц может улучшить качество спермы и гормональный фон. Специалист подчеркнула высокое содержание жиров и белков в продукте и рекомендовала включать бычьи яйца в утренний рацион, но после консультации с врачом или диетологом.