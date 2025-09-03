Врач Мухина предупредила о риске вспышки педикулеза среди школьников

Врач-инфекционист Марият Мухина в разговоре с сайтом Life предупредила родителей о повышенном риске заболевания детским грибком и педикулезом в школах осенью.

Как отметила специалист, причиной являются путешествия в регионы с низким уровнем санитарии и несоблюдение гигиенических норм детьми. Врач рекомендовала родителям регулярно проверять состояние кожи головы ребенка, следить за соблюдением личной гигиены и проводить профилактику распространения паразитов.

«Возможно заражение микозами и педикулезами через полотенца в местах общего пользования, при посещении массажей и других контактных процедур», — добавила доктор.

Важно поддерживать информированность детей и сотрудников школ о правилах профилактики заболеваний, подчеркнула Мухина.