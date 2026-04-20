Врач Мухина предложила использовать настойку сирени от боли в суставах

Миллионы людей страдают от боли в суставах. Врач-инфекционист Марият Мухина в беседе с Life.ru поделилась рецептом проверенного народного средства — настойки из сирени, которая известна еще с XVI–XVII веков.

По словам врача, для приготовления настойки рекомендуется собирать соцветия сирени в период бутонизации и активного цветения. Важно, чтобы растение росло в экологически чистом месте, вдали от дорог. Лучше использовать белую сирень, так как цветная чаще вызывает аллергические реакции.

Приготовить настойку несложно. Свежими цветками сирени заполняют стеклянную банку доверху, не утрамбовывая. Затем заливают водкой или 40%-м спиртом так, чтобы жидкость полностью покрывала сырье. Банку закрывают крышкой и убирают в темное прохладное место на три недели, объяснила эксперт.