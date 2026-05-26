Врач Мухина порекомендовала не просто промывать ягоды под водой, а делать контрастные ванны

Ягоды содержат полезные волокна и витамины, однако могут представлять опасность из-за наличия личинок паразитов. Врач Марият Мухина в беседе с ИА НСН рекомендует не просто промывать ягоды под водой, а делать контрастные ванны, так как микрочастицы очень плохо смываются.

Клубника, например, лежит на грунте и может содержать личинки аскарид и круглых червей. Если на ягоде есть микротравмы, паразиты могут проникать внутрь. Были случаи, когда аскариды мигрировали даже в глаз ребенка. Поэтому с клубникой нужно быть особенно осторожными и мыть ее тщательно, подчеркивает специалист.

Ранее в быстрозамороженной клубнике, импортированной в РФ из Египта, было выявлено превышение количества плесени и дрожжей.