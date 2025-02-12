Врач Мухина: пельменная диета грозит дефицитом витаминов и запорами

Диетолог Марият Мухина поделилась мнением о популярной в России пельменной диете, предполагающей питание исключительно одноименным продуктом. Об этом сообщил « Инфо24 ».

По словам врача, такой рацион не поможет избавиться от лишнего веса, так как пельмени и соусы к ним содержат большое количество калорий. Кроме того, столь скудное меню может обернуться дефицитом полезных веществ.

«Пельмени, как правило, состоят из муки, мяса и воды, а это означает, что в них не хватает многих других важных для организма веществ, таких как клетчатка, витамины (особенно группы B и C) и микроэлементы», — пояснила медик.

Недостаток клетчатки, добавила эксперт, способен спровоцировать проблемы с кишечником и запоры.