Врач Мухина назвала трещины на черешне признаком наличия насекомых

Черешня — любимая летняя ягода многих, но иногда покупка может разочаровать. Диетолог и инфекционист Марият Мухина поделилась с Life.ru советами, как избежать приобретения червивых плодов.

«Черешня — это, по сути, „кот в мешке“, так как на 100% заранее определить в момент покупки, будет ли черешня червивой, достаточно сложно», — предупредила медик.

По ее словам, основной вредитель ягоды — японская плодовая муха Drosophila suzukii. Она откладывает яйца внутрь плодов, и при теплой погоде личинки развиваются всего за сутки.

Врач посоветовала обращать внимание на внешний вид черешни: она должна быть упругой, гладкой и без повреждений. Трещины и пятна могут указывать на присутствие насекомых или грибков.