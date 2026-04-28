Врач Мухина назвала сбалансированную диету главным правилом похудения

Сбалансированная диета — ключ к успешному похудению в любом возрасте, заявила диетолог Марият Мухина в беседе с ИА НСН . Однако перед началом любой диеты важно проконсультироваться с врачом.

По словам специалиста, просто сокращение калорий не так важно, как поддержание баланса: рекомендуется потреблять один грамм белка на каждый килограмм веса.

«Здесь действует принцип „здоровой тарелки“: половина рациона овощи и фрукты, четверть — белки, а остальное — сложные углеводы», — отметила медик.

Она также добавила, что перед началом любых изменений рекомендуется сдать анализы крови, пройти биохимию, определить липидный спектр и уровень инсулина. Также желательно проконсультироваться с эндокринологом и гастроэнтерологом.