Врач Мухина: маски из слайма могут привести к алопеции у девочек-подростков

В соцсетях стали популярны маски из слайма, которые втирают в волосы от корней до кончиков. Врач-трихолог, косметолог Марият Мухина объяснила, почему такие маски могут навредить волосам. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Как объяснила эксперт, из-за отсутствия трихологического обследования маски из слайма могут привести к алопеции у девочек-подростков. Проблема заключается в составе масок: они не профессиональны, содержат синтетические полимеры и закупоривают кутикулу волоса, но не питают его. Это приводит к накоплению токсических веществ и нарушению естественной защиты волос. Они становятся тяжелыми, и корни не выдерживают этой массы. Кроме того, повышается ломкость волос, они становятся тусклыми после первоначального эффекта блеска от маски.

Слайм оказывает негативное влияние и на кожу головы, вызывая закупорку пор и возможность развития грибковой инфекции, демодекоза и потери волос. По мнению специалиста, иногда восстановление волос после маски из слайма невозможно без помощи врача.