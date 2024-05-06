Врач Мухина: иглоукалывание поддержит организм весной | 360°

Здоровье 06 мая 2024, 14:31 Врач Мухина: иглоукалывание поддержит организм весной

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Быстрая перестройка организма после зимы может вызвать различные недомогания. Поддержать организм с приходом весны помогут иглоукалывания, сообщила врач-невролог Марият Мухина агентству RuNews24.

По словам специалиста, воздействие на различные точки тела способствует выделению эндорфинов — гормонов радости. Иголки улучшают кровообращение, стимулируют ЖКТ и помогают снять мышечное напряжение.

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Кроме того, иглоукалывание быстро восстановит энергетическое равновесие и подарит позитивное настроение, отметила Мухина.