Врач Мухина: бронхиальная астма может передаваться по наследству

Среди них — затрудненное дыхание, приступы удушья, хрипы и свисты в груди, а также кашель. Врач отметила, что заболевание может передаваться по наследству.
По словам специалиста, бронхиальная астма характеризуется обратимой гиперактивностью бронхов и воспалением слизистой дыхательных путей. Предрасположенность к этой болезни генетическая: если у родителей есть астма, у детей она может развиться с высокой вероятностью.
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