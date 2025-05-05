Врач Мухина: бронхиальная астма может передаваться по наследству

Аллерголог-иммунолог Ольга Мухина рассказала радиостанции «Говорит Москва» о признаках бронхиальной астмы.

Среди них — затрудненное дыхание, приступы удушья, хрипы и свисты в груди, а также кашель. Врач отметила, что заболевание может передаваться по наследству.

По словам специалиста, бронхиальная астма характеризуется обратимой гиперактивностью бронхов и воспалением слизистой дыхательных путей. Предрасположенность к этой болезни генетическая: если у родителей есть астма, у детей она может развиться с высокой вероятностью.

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