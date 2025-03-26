Врач Мухаметов предупредил об опасности народных методов лечения грыжи

Грыжи брюшной стенки встречаются у каждого пятого жителя планеты. Однако многие избегают похода к врачу, надеясь на народные методы лечения. Хирург Ильдус Мухаметов в беседе с «Газетой.ru» предупредил, что такие способы не только неэффективны, но и могут усугубить ситуацию.

По словам врача, паховые, пупочные и послеоперационные грыжи наиболее распространены и составляют около 96% всех случаев. Паховые встречаются чаще всего (примерно в 80%), за ними следуют пупочные и послеоперационные. Независимо от расположения, механизм их формирования одинаков: органы брюшной полости частично или иногда полностью выходят за пределы брюшной стенки.

Причины появления грыж различны: возрастные изменения тканей, резкие колебания веса, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, беременность, чрезмерные физические нагрузки, особенности анатомии, травмы и последствия операций.

Многие пытаются лечить грыжи народными средствами. В практике врача были случаи, когда пациенты пытались лечить пупочные или паховые грыжи растираниями или компрессами на травяных отварах. Но народная медицина не только малоэффективна, но иногда и вредна для здоровья. Особенно опасно экспериментировать с ущемленной грыжей. Самое правильное — обратиться к специалисту за помощью.