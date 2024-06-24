Врач Мовчан рассказал, что улучшения в организме после отказа от алкоголя можно увидеть после двух недель

Человек, полностью отказавшийся от алкоголя, может заметить улучшения в организме уже через две недели. Об этом «Известиям» рассказал нарколог, заместитель главного врача по медицинской части «Клиники Маршака» Дмитрий Мовчан.

Как пояснил медик, в первые дни тело интенсивно очищается от скопившихся ядов. В это время человек может испытывать тревожность, головные боли, дрожание рук. Уже к концу второй недели все эти симптомы проходят: может наблюдаться улучшение сна и уравновешенное настроение.

Мовчан отметил, что первые две недели без алкоголя считаются большим шагом к оздоровлению. Главное, запастись терпением и по необходимости обратиться за поддержкой к специалисту.