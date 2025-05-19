Врач Морунов посоветовал метеозависимым ограничить употребление кофе и алкоголя

В период геомагнитных возмущений важно не забывать о своем здоровье. Кандидат медицинских наук и ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Олег Морунов поделился с сайтом Life памяткой о том, как минимизировать влияние магнитной бури на самочувствие.

Эксперт подчеркнул, что необходимо следить за реакцией организма. Среди возможных симптомов — головная боль, усталость, слабость, раздражительность, бессонница, скачки артериального давления, боли в сердце или учащенное сердцебиение, а также обострение хронических болезней.

Чтобы сохранить здоровье во время геомагнитных возмущений, людям с гипертонией или гипотонией следует контролировать давление. Также рекомендуется избегать переутомления, конфликтов и недосыпа. Необходимо пить достаточное количество чистой воды и ограничить употребление кофе, крепкого чая и алкоголя.

Не стоит забывать о приеме назначенных лекарств и всегда иметь при себе необходимые препараты, например, нитроглицерин. Питание должно быть легким, без тяжелой, соленой и жирной пищи. Хороший сон (не менее 7–8 часов) также важен для поддержания здоровья, заключил Морунов.