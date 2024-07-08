Врач Морозова рассказала, что осы могут нападать два или три раза с небольшими перерывами

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Морозова в беседе с NEWS.ru рассказала, что осы могут кусать не один раз, а нападать два или три раза с небольшими перерывами. Самое опасное то, что укус этого насекомого может спровоцировать сильную аллергическую реакцию.

Медик посоветовала первым делом убрать жало, а затем приложить холод.

«Первым делом нужно попытаться убрать жало и приложить холод. Если под рукой есть антигистаминный препарат, можно дать его ребенку», — сказала она.

Помощь врача понадобится ребенку в том случае, если у него начали развиваться крапивница или отек, и ему трудно дышать.