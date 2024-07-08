Врач Морозова рассказала, что осы могут нападать два или три раза с небольшими перерывами

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Морозова в беседе с NEWS.ru рассказала, что осы могут кусать не один раз, а нападать два или три раза с небольшими перерывами. Самое опасное то, что укус этого насекомого может спровоцировать сильную аллергическую реакцию.

Медик посоветовала первым делом убрать жало, а затем приложить холод.

«Первым делом нужно попытаться убрать жало и приложить холод. Если под рукой есть антигистаминный препарат, можно дать его ребенку», — сказала она.

Помощь врача понадобится ребенку в том случае, если у него начали развиваться крапивница или отек, и ему трудно дышать.

Жанна Фриске: 50 лет обаяния

Владимир Ефимов: инвесторы восстановят 11 исторических зданий в центре Москвы

👙 Штрафы за купальник. Можно ли оголяться в городе?

Новые обитатели московских водоемов. Что делать, если нашел медузу в городе

«Шмурдяк» с европейской пропиской. Почему вино из Белоруссии раскритиковали в России

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте