Врач Морозова рассказала, что недостаток сна может негативно повлиять на успеваемость ребенка

К правильному усвоению учебного материала и поддержанию здоровья важно подходить сбалансированно. Об этом «Известиям» рассказала врач высшей категории, кандидат медицинских наук и член Союза педиатров России Екатерина Морозова.
Она отметила, что педиатры настоятельно советуют придерживаться важного правила: детям необходимо спать не менее девяти часов. Оптимальным временем для сна школьника считается период с 21:00 до 07:00. Недостаток может негативно сказаться как на успеваемости, так и на здоровье ребенка, отметила она.
По словам врача, не следует требовать от ребенка выполнения домашних заданий сразу после школы — ему нужно время для отдыха. Рекомендуется, чтобы он тратил на это как минимум полтора часа. При этом отдых должен быть активным, включая прогулки на свежем воздухе и физические активности.
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