Врач Морозова призвала пить в отпуске только бутилированную или кипяченую воду

Ротавирусная инфекция — это широко распространенное кишечное заболевание, которое особенно опасно для детей младше пяти лет. Вирус передается через немытые руки, зараженную воду и пищу, а также при контакте с инфицированным человеком. О способах защиты рассказала педиатр Екатерина Морозова в беседе с РИАМО .

Эксперт рекомендовала пить только бутилированную или кипяченую воду, тщательно мыть фрукты и овощи перед употреблением, уделять особое внимание гигиене рук, особенно перед едой, а также избегать питания в сомнительных местах. Кроме того, купаться следует только в проверенных водоемах с чистой водой.

Морозова также подчеркнула, что для детей эффективной мерой защиты является вакцинация. Хотя прививка не гарантирует полную защиту от инфекции, она значительно снижает риск тяжелого течения болезни. В России малышам до двух лет вводят препарат «Рота-V-Эйд», добавил «Инфо24».