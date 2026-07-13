Врач Морозова предупредила, что бесконтрольный прием БАДов может привести к нарушению обмена веществ

Привычка проверять организм «на всякий случай» часто оборачивается пустой тратой денег и стрессом. Врач общей практики Елена Морозова в беседе с Pravda.Ru перечислила популярные медицинские заблуждения.

По словам специалиста, дорогие спреи с морской водой для носа работают так же, как копеечный физраствор. При этом постоянное вымывание слизи лишает нос естественной защиты, провоцируя сухость и инфекции, отметило ИА «ПензаПресс».

Бесполезными признаны многие анализы. Тест на гормон лептин при лишнем весе предсказуемо покажет отклонение от нормы, но не изменит тактику лечения, так как специфической терапии показателя не существует.

Также врач предостерегла от бесконтрольного приема БАДов: если рацион полноценный, добавки лишь нагружают печень и почки, нарушая обмен веществ.