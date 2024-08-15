Врач Морозова: перед школой детям нужно пройти невролога, хирурга и ортопеда

Диспансеризация ребенка перед школой включает в себя осмотры невролога, хирурга, ортопеда, ЛОРа и стоматолога. Об этом рассказала врач-педиатр Екатерина Морозова в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, дополнительно мальчики проходят уролога, а девочки — гинеколога. Детям старше шести лет рекомендуется посетить и эндокринолога. Для будущих первоклассников оформляется карта 026у с отметками врачей, сообщил сайт 7Дней.

Помимо осмотров у специалистов, диспансеризация также включает в себя анализы мочи и крови, электрокардиограмму, УЗИ брюшной полости и сердца, отметила Морозова.