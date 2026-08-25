Врач Морозова перечислила основные способы укрепления иммунитета у школьников

Врач-педиатр Екатерина Морозова поделилась советами, как укрепить иммунитет у детей школьного возраста. В интервью Lenta.Ru специалист подчеркнула, что для нормальной работы иммунной системы ребенку необходимы полноценный сон, сбалансированное питание, физическая активность и отдых.

Для поддержания здоровья детям от шести до двенадцати лет рекомендуется спать девять–двенадцать часов, а подросткам — восемь–десять часов. Важно помнить, что попытки отоспаться на выходных не компенсируют постоянный недосып, пишут «Известия».

В рационе школьника должны быть овощи, фрукты, белковые и цельнозерновые продукты, а также орехи. Мед, лимон, чеснок и имбирь могут быть частью питания, но они не защищают от вирусов. Витаминные комплексы необходимы только при подтвержденном дефиците или определенных заболеваниях.

Закаливание, по словам Морозовой, следует проводить постепенно. Нужно гулять по погоде, проветривать помещения, не перегревать ребенка и использовать прохладную воду для умывания. Процедуры не должны вызывать озноб или сильный дискомфорт.

Врач также отметила, что мнение о необходимости болезней для «тренировки» иммунитета ошибочно. Безопаснее знакомить организм с инфекциями с помощью вакцинации. При этом недосып, недостаток движения, перегревание, курение в квартире и посещение школы с температурой могут навредить здоровью. Если ребенок часто и тяжело болеет, плохо восстанавливается, теряет вес или постоянно испытывает слабость, следует обратиться к педиатру.