Врач Морозов призвал не употреблять продукты с неприятным запахом
Врач-гастроэнтеролог Сергей Морозов предупредил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», что продукты с неприятным запахом есть нельзя, так как в них размножаются опасные микроорганизмы, способные вызвать тяжелое отравление. Попытки «реанимировать» испорченную еду опасны для здоровья.
Специалист отметил, что это правило не касается благородной плесени в сырах, которая безопасна. Однако в обычных продуктах могут присутствовать неизвестные вредные бактерии, поэтому при появлении запаха их следует выбрасывать и покупать свежее.