Врач Морозов призвал не употреблять продукты с неприятным запахом

Врач-гастроэнтеролог Сергей Морозов предупредил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», что продукты с неприятным запахом есть нельзя, так как в них размножаются опасные микроорганизмы, способные вызвать тяжелое отравление. Попытки «реанимировать» испорченную еду опасны для здоровья.