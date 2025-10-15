Врач Мороз посоветовала выбирать гель-мыло с нейтральным pH
Дерматолог Ольга Мороз дала рекомендации по выбору очищающего средства для рук. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По словам врача, при ежедневном использовании антибактериальные средства могут вызывать сухость кожи.
«Для домашнего ухода достаточно мягкого мыла или гель-мыла с нейтральным pH», — отметила медик.
Специалист посоветовала обращать внимание на мыло с глицерином и вазелиновым маслом в составе. Такие компоненты способствуют смягчению кожи.
Мороз также добавила, что твердое мыло часто имеет абразивную структуру и может отшелушивать кожу, в то время как мягкое мыло более щадящее.