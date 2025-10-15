Врач Мороз посоветовала выбирать гель-мыло с нейтральным pH

Дерматолог Ольга Мороз дала рекомендации по выбору очищающего средства для рук. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

По словам врача, при ежедневном использовании антибактериальные средства могут вызывать сухость кожи.

«Для домашнего ухода достаточно мягкого мыла или гель-мыла с нейтральным pH», — отметила медик.

Специалист посоветовала обращать внимание на мыло с глицерином и вазелиновым маслом в составе. Такие компоненты способствуют смягчению кожи.

Мороз также добавила, что твердое мыло часто имеет абразивную структуру и может отшелушивать кожу, в то время как мягкое мыло более щадящее.