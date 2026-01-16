Врач Морошкина отметила, что алкоголь создает обманчивое чувство тепла в зимнее время года

Зимой многие ошибочно полагают, что алкоголь поможет согреться, но на самом деле горячительные напитки создают лишь обманчивое чувство тепла, предостерегла в беседе с «Газетой.Ru» гастроэнтеролог Елена Морошкина.

Специалист объясняет, что ощущение тепла связано с расширением кровеносных сосудов под воздействием спирта, что усиливает приток крови к коже и вызывает покраснение лица. Однако это расширение ведет к быстрому охлаждению организма, так как кожа быстрее отдает тепло окружающей среде.

Помимо этого, алкоголь оказывает влияние на мозг, притупляя ощущения холода и замедляя реакцию нервной системы на низкую температуру. Под влиянием спиртного снижается способность распознавать признаки переохлаждения, что увеличивает риск замерзнуть.

Именно поэтому значительное число случаев переохлаждения фиксируется именно у людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Алкогольные напитки зимой не помогают согреться, а наоборот, увеличивают риск потерять тепло и заболеть.