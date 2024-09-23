Врач Монгуш: при низком болевом пороге ФГДС и колоноскопию лучше делать под наркозом

Врач Анжелина Монгуш перечислила показания, при которых эндоскопические процедуры проводятся под наркозом. Такой формат обследования может быть выбран по желанию пациента, отметила эксперт в беседе с News.ru.
По ее словам, в детском возрасте колоноскопию и ФГДС лучше делать с использованием анестезии. К причинам применить наркоз также относятся низкий болевой порог, наличие спаек кишечника, болезнь Крона.
Врач отметила, что такие процедуры действительно могут доставлять дискомфорт, ведь основным инструментом является тонкий шланг с миниатюрной камерой на конце.
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