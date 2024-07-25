Врач Монгуш назвал эмоциональное перенапряжение одной из причин инсультов у детей

Инсульт у детей может быть вызван мышечными спазмами, которые часто возникают из-за психоэмоционального стресса. Об этом заявил врач-реабилитолог и психофизиолог Начин Монгуш в пресс-центре НСН .

По его словам, психофизиологическая атмосфера в семье играет решающую роль. Специалист отметил наличие мышечных спазмов, что приводит к нарушению кровообращения и изменению давления, а это является одной из основных причин инсультов.

Если это состояние становится хроническим, то риск инсульта возрастает в любой момент. Очень важно устранять мышечные спазмы — это профилактика инсультов. Нужно создать условия, чтобы эмоциональный фон ребенка стал стабильным, хоть это необычный подход, подчеркнул врач.

Он также призвал родителей уделять больше внимания самочувствию своих детей и не игнорировать их жалобы о плохом состоянии.