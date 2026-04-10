Врач Молостова рассказала, что появление морщин и дряблость кожи указывают на нехватку коллагена

Коллаген — важнейший компонент соединительной ткани. Он ускоряет регенерацию тканей, улучшает подвижность суставов, укрепляет кости и мышцы, предотвращает сердечные заболевания и улучшает состояние и рост ногтей, отметила эксперт.

«Коллаген постоянно синтезируется в организме и также постоянно распадается. Пик его выработки приходится на 20 лет. После 30 лет выработка фибриллярных белков сокращается, а скорость их распада ускоряется, это приводит к дефициту коллагена», — предупредила Молостова.

Врач перечислила симптомы, по которым можно понять, что в организме не хватает коллагена: появление морщин и дряблость кожи; ломкость ногтей; боль в суставах; офтальмологические заболевания.

Молостова подчеркнула, что здоровый образ жизни, правильное питание с достаточным количеством белка и прием добавок могут повысить синтез коллагена в организме. Однако, по ее словам, коллаген в пище и добавках не усваивается в неизменном виде, он распадается на аминокислоты, из которых организм создает этот белок заново.