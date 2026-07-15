Врач Молостова посоветовала заправлять салаты растительным маслом или сметаной

Летом есть отличная возможность позаботиться о своем здоровье. Кандидат медицинских наук, врач Татьяна Молостова в интервью радио Sputnik рассказала, как можно восполнить дефицит полезных веществ.

По словам Татьяны Молостовой, летом это сделать проще всего, потому что многие полезные продукты растут рядом. Она отметила, что основным источником витамина А являются животные продукты и жиры, но в жаркую погоду их потребление сокращается.

«Витамин А в виде бета-каротина можно получить из растений: морковь, тыква, сладкий перец (красный), помидоры, абрикосы, дыня, арбуз, шпинат и другая листовая зелень. Но бета-каротин из растений усваивается только с жирами. Заправляйте салаты растительным маслом или сметаной. Из животных продуктов — печень (говяжья, рыбья), яйца, молочные продукты (молоко, сыр, творог, сливочное масло), жирная рыба», — пояснила врач.

Татьяна Молостова также рассказала, что витамины группы B содержатся в зерновых и бобовых, овощах и зелени, фруктах и ягодах, продуктах животного происхождения.

«Витамин C — один из немногих витаминов, дефицит которого летом восполнить проще всего. Ягоды-чемпионы: черная смородина, клубника, малина, облепиха, шиповник. Фрукты: киви, цитрусовые (лимоны, апельсины), яблоки, вишня. Овощи: болгарский перец, помидоры, капуста (брокколи, белокочанная, брюссельская), зелень, молодой картофель», — рассказала эксперт.