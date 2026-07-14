Врач Молодой предупредил, что отказ от отпуска может повысить риск инфаркта и нервных расстройств

Врач скорой помощи и медицинский блогер Дмитрий Молодой в эфире радио Sputnik объяснил, почему важно вовремя брать отпуск и как трудоголизм влияет на здоровье и производительность труда.

По словам специалиста, хронический стресс и переутомление могут привести к появлению признаков, которые сигнализируют о необходимости отдыха. К таким симптомам относятся постоянная усталость, сонливость и раздражительность.

Дмитрий Молодой предупредил, что игнорирование этих сигналов может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, включая инфаркт, инсульт или нервные расстройства. Кроме того, он отметил, что заболевания желудочно-кишечного тракта также могут быть связаны с нейрогенными причинами.

Врач также подчеркнул, что трудоголизм и переработки негативно сказываются на эффективности работы. Он отметил, что исследования показывают: работники, которые не перерабатывают, демонстрируют более высокую производительность труда. Таким образом, работодатели также заинтересованы в том, чтобы сотрудники своевременно отдыхали.