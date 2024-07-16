Врач Моисеев: в России зарегистрировали препарат для лечения редкой болезни Фабри

Болезнь Фабри — редкий генетический недуг, сопровождающийся жгучей болью в конечностях и высыпаниями на коже. В беседе с Ura.ru врач Сергей Моисеев рассказал об особенностях терапии.

Без медицинского вмешательства пациенты сталкиваются с сердечной недостаточностью, инфарктами и инсультами. Лечение можно проводить не только с помощью дорогих импортных препаратов, отметил специалист.

По его словам, не так давно в России зарегистрировали биоаналог зарубежных средств — «Фабагал». Такой вариант доступнее оригинальных лекарств.

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