Врач Моисеев связал риск развития кариеса и вейпинг

Курение электронных сигарет оказывает негативное влияние на состояние ротовой полости. Об этом рассказал стоматолог-хирург, пародонтолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапевтической стоматологии Пироговского университета Денис Моисеев в беседе с « Газетой.ru ».

По его словам, компоненты аэрозоля, такие как пропиленгликоль и глицерин, покрывают зубы и слизистую пленкой, создавая питательную среду для размножения вредоносных микроорганизмов.

«Это приводит к резкому увеличению количества бактерий, вызывающих кариес и пародонтит», — пояснил врач.

Доктор также подчеркнул, что химические составляющие аэрозолей, включая ароматизаторы, никотин и микрочастицы, приводят к постоянному раздражению слизистой оболочки, что может вызвать ухудшение состояния костных тканей и связок зубов, добавили «Известия».