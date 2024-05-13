Врач Мясников: увеличить продолжительность жизни помогут только физнагрузки и отказ от вредных привычек | 360°

Здоровье 13 мая 2024, 17:36 Врач Мясников: увеличить продолжительность жизни помогут только физнагрузки и отказ от вредных привычек

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Диспансеризация никак не поможет увеличить продолжительность жизни россиян. Сделать это способны только регулярные физические нагрузки, отказ от вредных привычек и правильное питание, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников «Национальной службе новостей».

По словам специалиста, если люди не будут менять свои пищевые привычки, медицина не сможет ничего сделать. Сейчас в стране наблюдается эпидемия ожирения и то, что связано с ним — диабет, инфаркты и инсульты, подчеркнул врач.

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Отмечается, что ожидаемая продолжительность здоровой жизни в России составила 61,4 года.