Врач Мясников рассказал об увеличении количества устойчивых к антибиотикам супербактерий

Он отметил, что у людей постепенно вырабатывается иммунитет к новым супербактериям. По его словам, ситуация крайне серьезная, и, к сожалению, изменения в этом направлении уже невозможно. Проблема не только в распространении резистентности, но и в появлении новых супербактерий, таких как туберкулез и гонорея, которые изначально не поддаются антибиотикам.

Врачи уже наблюдают в реанимации пациентов, которым не помогают даже все доступные антибактериальные препараты. Однако Мясников не считает, что это приведет к массовым смертям, так как люди на протяжении тысячелетий жили без антибиотиков.