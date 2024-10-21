Врач Мясников рассказал об увеличении количества устойчивых к антибиотикам супербактерий
Главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников заявил в беседе с НСН, что эпоха антибиотиков уже завершилась.
Он отметил, что у людей постепенно вырабатывается иммунитет к новым супербактериям. По его словам, ситуация крайне серьезная, и, к сожалению, изменения в этом направлении уже невозможно. Проблема не только в распространении резистентности, но и в появлении новых супербактерий, таких как туберкулез и гонорея, которые изначально не поддаются антибиотикам.
Врачи уже наблюдают в реанимации пациентов, которым не помогают даже все доступные антибактериальные препараты. Однако Мясников не считает, что это приведет к массовым смертям, так как люди на протяжении тысячелетий жили без антибиотиков.