Врач Мясников предупредил, что респираторно-синцитиальный вирус опаснее гриппа и коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал о серьезной угрозе, которую представляет респираторно-синцитиальный вирус. По его словам, это заболевание может нанести значительный вред легким и даже привести к госпитализации, отметил сайт KP.RU .

Мясников подчеркнул, что респираторно-синцитиальный вирус опасен, поскольку в некоторых случаях требует реанимационного лечения и имеет высокий показатель летального исхода — от 7% до 10% случаев.

Доктор также добавил, что этот вирус является основной причиной бронхиолита и третьей по значимости причиной госпитализации из-за воспаления легких и нижних дыхательных путей после гриппа и коронавируса. Кроме того, Мясников заявил, что респираторно-синцитиальный вирус представляет большую опасность, чем грипп и коронавирус.