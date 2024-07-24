Врач Мясников: почти 100% медицинских блогеров - это безграмотные жулики

Депутат Госдумы Бадма Башанкаев призвал запретить людям без образования вести медицинские блоги. В беседе с ИА НСН инициативу прокомментировал врач Александр Мясников.

По его мнению, любой человек, занимающийся соответствующей деятельностью, должен получать разрешение от медицинского сообщества. Речь идет об объединении уважаемых докторов, пояснил эксперт.

Он напомнил, что никто не проверяет квалификацию медицинских блогеров. При этом почти 100% таких вещателей являются безграмотными жуликами, подчеркнул Мясников.

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