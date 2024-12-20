Врач Мясников: парацетамол может быть опасен для печени

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о возможных рисках, связанных с чрезмерным употреблением парацетамола. Он назвал этот препарат «печёночным ядом». Об этом сообщил «Ридус» .

Хотя парацетамол известен как относительно безопасный анальгетик, не раздражающий желудок и не влияющий на сердечно-сосудистую систему, превышение рекомендуемой дозы может привести к нежелательным последствиям.

По словам Мясникова, максимальная суточная доза парацетамола составляет четыре грамма. Однако людям с заболеваниями печени, такими как хронический гепатит, а также тем, кто злоупотребляет алкоголем, следует снизить эту дозу до двух граммов.

Врач также отметил, что парацетамол часто входит в состав комбинированных препаратов от простуды, и это может привести к передозировке, о которой многие даже не подозревают. Александр Мясников подчеркнул, что парацетамол, вероятно, является одним из самых распространённых веществ, которые могут вызвать токсическое поражение печени.