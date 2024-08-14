Врач Мясников: есть колбасу ежедневно недопустимо

Продукты из переработанного мяса, в том числе сосиски, сардельки и колбасы, с 2015 года официально внесены в список канцерогенов. Употреблять их на ежедневной основе просто недопустимо, рассказал врач Александр Мясников, сообщила Общественная Служба Новостей.

По словам специалиста, вместо колбасы лучше купить кусок мяса, отварить его и сделать ростбиф. Какими бы дорогими ни были сосиски, в их составе все равно найдутся либо трансжиры, либо «мясной клей» с сахаром.

В целом многие беды со здоровьем у людей возникают как раз из-за пищевой промышленности. Неправильное питание становится даже опаснее сигарет и алкоголя, отметил Мясников.