Врач Мизинова рекомендовала выбирать растительное молоко без добавок

Диетолог Наталья Мизинова в беседе с NEWS.ru заявила, что растительное молоко может быть полезным, если в нем нет добавок.

Как пояснила специалист, производители часто добавляют в продукт загустители и ароматизаторы.

«Что касается растительного молока, я бы выбрала такой вариант, в составе которого есть только заявленное растение и вода», — отметила врач.

По ее мнению, сложный состав заставляет усомниться в пользе продукта. Медик посоветовала покупать напиток без консервантов, сахара и ароматизаторов.